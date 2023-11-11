росія знайшла ще один спосіб нашкодити Україні: вербує для цього дітей

Омбудсмен має намір звернутися до Міносвіти

Росіяни знайшли ще один спосіб нашкодити українцям і почали для цього вербувати українських дітей так, що це вже стало масовим явищем.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму профілі у Facebook, йдеться про нову "епідемію" мінування навчальних закладів.

"З території рф вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів! Це стало масовим явищем!", — написав він.

За його словами, для протидії цьому явищу необхідно проводити роз’яснювальні роботи у навчальних закладах про те, що росіяни лише використовують їх у своїх злочинних діях.

Лубінець додав, що Офіс омбудсмена надішле відповідний лист до Міністерства освіти та попросить його провести просвітницьку діяльність зі студентами та школярами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що чекає на українських дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію росії. Правозахисники кажуть, що там їм промивають мізки та налаштовують проти України, тим самим змалку готують їх до війни.