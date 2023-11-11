россия нашла еще один способ навредить Украине: вербует для этого детей
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Омбудсмен намерен обратиться к Минобразования
Россияне нашли еще один способ напакостить украинцам и начали для этих целей вербовать украинских детей так, что это уже стало массовым явлением.
Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем профиле в Facebook, речь идет о новой "эпидемии" минирования учебных заведений.
"С территории рф вербуют украинских детей и заставляют их сообщать о минировании школ и других заведений! Это стало массовым явлением!", — написал он.
По его словам, для противодействия этому явлению необходимо проводить разъяснительные работы в учебных заведениях о том, что россияне лишь используют их в своих преступных действиях.
Лубинец добавил, что Офис омбудсмена направит соответствующее письмо к Министерству образования и попросит его провести просветительскую деятельность со студентами и школьниками.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ждет украинских детей, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию россии. Правозащитники говорят, что там им промывают мозги и настраивают против Украины, тем самым с малых лет готовят их к войне.