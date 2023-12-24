Назріває криза: у Непалі обурюються через вербування Путіним людей на війну в Україні

Уряд Непалу надіслав РФ дві дипломатичні ноти

У Непалі назріває політична та гуманітарна криза через вербування її громадян Росією для участі у війні в Україні. При цьому РФ ігнорує будь-які заклики припинити вербування непальців.

Генеральний секретар Конгресу Непалу Бішва Пракаш Шарма закликав прем’єр-міністра Пушпу Камаля Дахала поговорити безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб прояснити ситуацію та зупинити вербування молоді до лав російської армії. Про це пише The Kathmandu Post.

"Уряд Непалу направив російському уряду дві дипломатичні ноти, закликаючи його припинити вербування непальських громадян та використання їх у боротьбі проти свого сусіда. Але Москва поки що не відповіла на ці дипломатичні ноти", — цитує видання слова високопосадовця Міністерства закордонних справ.

Наразі вже підтверджено, що семеро громадян Непалу були вбиті під час бойових дій у лавах російської армії. Крім того, до російської армії приєдналися сотні непальців.

Крім направлення дипломатичних нот, міністр закордонних справ Сауд також обговорив це питання із послом Росії у Непалі Олексієм Новіковим. Поки що офіційної відповіді сторона не отримала. У дипломатичних нотах уряд Непалу також закликав Москву відправити назад непальську молодь.

До того ж високопосадовці міністерства закордонних справ повідомили міністра Сауду, що якщо Непал дозволить людям відвідувати Росію і вони зрештою вступлять до армії, це може спричинити величезну гуманітарну кризу.

Два чиновники міністерства закордонних справ висловили стривоженість тим, що міністр закордонних справ та деякі інші зацікавлені міністри проігнорували їхнє прохання.

"Ми повідомляли, що мережа впливових людей була причетна до торгівлі непальцями, які, своєю чергою, приєдналися до російської армії. Непал не писав дипломатичної ноти, коли про це вперше стало відомо нам", — заявив один із двох чиновників на умовах анонімності. "Ми знали, що непальці їдуть до Росії навіть через різні країни Перської затоки. Лише нещодавно ми випустили публічне повідомлення та направили дипломатичні ноти до Росії".

Міністр Сауд викликав російського посла до міністерства і висловив своє занепокоєння. Однак оскільки росіяни зайняті святкуванням Різдва та Нового року, відповідь, можливо, прийде за деякий час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Непалі викрили групу осіб, яка займалася вербуванням громадян на війну в Україні. Десять людей перебувають під вартою.