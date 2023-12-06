Непальці воюють за Росію: скандал отримав продовження, підключилася поліція країни

Справа буде направлена до суду

Правоохоронці Непалу затримали групу осіб, яка стягувала за туристичні візи з молодих людей великі суми грошей, а потім відправляла їх для незаконного вербування до російської армії. Наразі десять людей перебувають під вартою.

Начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі розповів, що затримання сталося кілька днів тому. Про це пише Reuters.

"Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду", — сказав Хатрі.

За його словами, з кожної людини затримані незаконно брали до 9 тисяч доларів і відправляли їх до Росії за туристичними візами, здебільшого через ОАЕ. Після прибуття цих людей відправляли до російської армії.

"Це випадок контрабанди людей… організованої злочинності", — додав Хатрі.

При цьому в матеріалі наголошується, що цього тижня Непал просив Москву не вербувати своїх громадян на службу до російської армії та відправити всіх непальських солдатів назад. Це сталося після того, як шістьох громадян Непалу, які служили в російській армії, було вбито.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Європі знайшли країну, в якій діє величезна кількість російських шпигунів.