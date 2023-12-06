Непальцы воюют за Россию: скандал получил продолжение, подключилась полиция страны

Дело будет направлено в суд

Правоохранители Непала задержали группу лиц, которая взимала за туристические визы с молодых людей большие суммы денег, а после отправляла их для незаконной вербовки в российскую армию. Сейчас десять человек находятся под стражей.

Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри рассказал, что задержание произошло несколько дней назад. Об этом пишет Reuters.

"Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд", — сказал Хатри.

По его словам, с каждого человека задержанные незаконно брали до 9 тысяч долларов и отправляли их в Россию по туристическим визам, в большинстве случаев через ОАЭ. После прибытия этих людей отправляли в российскую армию.

"Это случай контрабанды людей… организованной преступности", — добавил Хатри.

При этом в материале отмечается, что на этой неделе Непал просил Москву не вербовать своих граждан на службу в российскую армию и отправить всех непальских солдат обратно. Это произошло после того, как шесть граждан Непала, служивших в российской армии, были убиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европе нашли страну, в которой действует огромное количество российских шпионов.