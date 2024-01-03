Буде "сенсаційна заява" Путіна щодо України? У Кремлі дали коментар

У Росії вигадали, що через ймовірні заяви їхнього диктатора президент США Джо Байден нібито навіть перервав свою відпустку

Російський прокремлівський політолог Марат Баширов, який у 2014 році недовго встиг побути навіть "головою Ради міністрів" окупованої частини Луганської області, 2 січня анонсував "сенсаційну заяву з питань світової безпеки та, зокрема, з українського кейсу". Проте вже зранку 3 січня у Кремлі спростували цю інформацію.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви Баширова, які підхопила російська преса, фейком. Його слова цитують росЗМІ.

Баширов написав, що "сенсаційна заява" буде зроблена "завтра-післязавтра", тобто 3-4 січня. Пропагандист додав, що вона буде "не ультиматумом, але жорсткою за своїми параметрами". Щобільше, він заявив, що в очікуванні цієї промови держсекретар США Ентоні Блінкен нібито скасував поїздку до Ізраїлю, а президент США Джо Байден нібито через це повернувся з відпустки до Білого Дому.

Нагадаємо, 1 січня, Путін відвідав госпіталь із пораненими окупантами, де зробив низку цинічних заяв, зокрема про Україну. То був його стандартний набір, ніяких сенсацій не пролунало.

Так, Путін заявив, що Україна для Росії нібито не ворог, а ворог Захід. При цьому він додав, що РФ нарощуватиме свої удари по Україні, що вже й почав втілювати, зважаючи на масований ракетний обстріл нашої країни 2 січня. Також диктатор розповідав казки, що російська армія нібито найкраща у світі й що він нібито зацікавлений у тому, щоб завершити війну, яку РФ веде проти України якнайшвидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що домовлятися з Путіним немає сенсу, оскільки Росія не робить жодних фундаментальних кроків до миру. За словами Зеленського, Путін – це тварина, яка відчуває слабкість та пожирає тих, кого вважає своєю здобиччю.