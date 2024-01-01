"Голова професора путлера": у новорічному виступі Путіна помітили дива, підозрюють монтаж (відео)

Деякі помітили дивність в його зовнішньому вигляді

Новорічний виступ російського диктатора Володимира Путіна не обійшовся без конфузів. Глава кремля, якого й так постійно підозрюють у тому, що він обклався двійниками і не виходить на вулицю з бункера, знову викликав підозри.

Про це пишуть у мережі. Справа в тому, що деякі помітили дивності в його зовнішньому вигляді. Користувачам здалося, що голова президента РФ існувала наче окремо від його костюма.

Слід зазначити, що дійсно на відео присутні якісь дивності, проте точно визначити з чим вони пов’язані поки що неможливо. Можливо це, як і припускають у мережі, монтаж, а може бути щось пов’язане із самим тілом диктатора.

Втім, коментатори здебільшого схиляються саме до першої версії, підозрюючи, що це взагалі був не Путін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виступ путіна не своїм голосом на саміті в ПАР висміяли в мережі.

Також ми повідомляли про те, що на саміті БРІКС з президентом Росії відбулися дивні метаморфози. Він виступав перед діловою радою об’єднання по відеозв’язку і навіть тут осоромився.