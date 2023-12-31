"Путін — брехло?" Депутат Держдуми випадково викрив голову Кремля у брехні

Президент РФ знову збрехав, а його брехню випадково викрив російський депутат

У справі фехтувальників Сергія і Віолетти Бід, що втекли з Росії, спливли нові деталі.

Відповідну заяву зробив депутат Держдуми Олександр Хінштейн на своєму telegram-каналі. Він зазначив, що на момент втечі в США спортсмени були діючими військовослужбовцями (виступали за "Динамо" та вважалися інструкторами спорткоманди управління Центрального округу Росгвардії). Депутат також додав, що у США спортсмени привселюдно засудили Росію, після чого змогли продовжити кар’єру.

"Подружжя-фехтувальників, що втекли з Росії в США, Сергій і Віолетта Біда звільнені з військ національної гвардії по негативним підставам: у зв’язку з невиконанням умов контракту.

Як діючі військовослужбовці, вони самовільно і таємно в червні виїхали з країни", — написав Хінштейн.

Все б нічого, але президент РФ Володимир Путін заявляв, що спортсмени "Динамо" та ЦСКА нібито не мають жодного відношення до армії і переслідуються Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) по політичним мотивам. Таким чином, депутат фактично звинуватив Путіна у брехні. На це звернули користувачі мережі.

"Потрібно проаналізувати, які умови. Чи є штучні умови, спрямовані на те, щоб відсікти наших лідерів, які претендують на медалі, знеструмити нашу збірну. Ось, скажімо, спортсмени з ЦСКА, "Динамо" не зможуть, бо нібито пов'язані з ЗС РФ. Хоча вони взагалі ніяк не пов'язані зі збройними силами, це взагалі приватні організації. Придумувати можуть все, що завгодно. Якщо мета відсікти лідерів і показати, що наш спорт загинається, то треба, щоб Мінспорт та ОКР проаналізували та ухвалили зважене рішення", — заявив Путін, відповідаючи на питання про санкції, запроваджені МОК проти російських спортсменів.

Нагадаємо, російська фехтувальниця на шаблях, дворазова олімпійська чемпіонка Софія Велика поскаржилася на дискримінацію.

Раніше повідомлялося, що МОК дозволив росіянам виступити на Олімпійських іграх у Парижі в нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Наприклад, спортсмени не повинні бути пов’язані з армією РФ та публічно підтримувати війну в Україні.