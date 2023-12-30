"При ньому все стабільно": олімпійська чемпіонка приєдналася до лакеїв Путіна
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Чергова спортсменка проміняла честь на близькість до влади
Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева розповіла, чому підтримує Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах у РФ.
Відповідну заяву колишньої спортсменки наводить "Матч ТВ". До речі, Ольга увійшла до списку довірених осіб глави Кремля на виборах президента Росії у 2024 році.
“Для мене це почесна місія, я горда тим, що є довіреною особою Володимира Володимировича Путіна. Він веде правильну політику, яка мені подобається.
Я за Путіна, і я підтримую його у всіх його справах та починаннях. І важливе питання – це стабільність. З ним, так, ти вже знаєш, що буде, що чекати.
І я впевнена, що зараз нікого краще, ніж Володимире Володимировичу, немає”, – сказала Зайцева.
У мережі лише посміялися зі слів Зайцевої. Користувачі ділилися один з одним жартівливими коментарями про "стабільність" у Росії.
Раніше Зайцева випадково назвала президента РФ мамою.
Нагадаємо, Зайцева виступала за загальну мобілізацію у РФ, але сама воювати йти не хоче, хоча є майором російської армії.