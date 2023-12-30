"При нем все стабильно": олимпийская чемпионка присоединилась к лакеям Путина

Очередная спортсменка променяла честь на близость к властям

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, почему поддерживает Владимира Путина на грядущих президентских выборах в РФ.

Соответствующее заявление бывшей спортсменки приводит "Матч ТВ". К слову, Ольга вошла в список доверенных лиц главы Кремля на выборах президента России в 2024 году.

"Для меня это почетная миссия, я горда тем, что являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Он ведет правильную политику, которая мне нравится.

Я за Путина, и я поддерживаю его во всех его делах и начинаниях. И важный вопрос – это стабильность. С ним, да, ты уже знаешь, что будет, что ожидать.

И я уверена, что сейчас никого лучше, чем Владимир Владимирович, нет", – сказала Зайцева.

В сети лишь посмеялись над словами Зайцевой. Пользователи делились друг с другом шутливыми комментариями про "стабильность" в РФ.

Ранее Зайцева случайно назвала Путина мамой.

Напомним, Зайцева выступала за всеобщую мобилизацию в РФ, но сама воевать идти не хочет, хоть и является майором российской армии.