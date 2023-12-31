"Путін привів РФ у положення": радянська чемпіонка не бачить конкурентів у глави Кремля

Колишня спортсменка стала пропагандисткою

Напередодні президентських виборів число путінських лизоблюдів збільшується. До них приєдналася триразова олімпійська чемпіонка (парне фігурне катання), депутатка Держдуми Росії Ірина Родніна.

Відповідну заяву Родніною наводить Sport24.ru. За її словами, у Путіна не має конкурентів.

"Не бачу інших варіантів. З огляду на той колосальний досвід, який має Путін, конкурентів буде важко знайти.

Він привів країну до положення, коли ми маємо можливість розвиватися та йти вперед. Звісно, йому довіряють люди.

Згадайте ті часи, коли він лише прийшов до влади. Зараз зовсім інша країна, і ми підтримуватимемо його і працюватимемо заради нашого майбутнього разом з нашим президентом", — сказала Родніна.

У мережі розкритикували Родніну. Користувачі вважають, що Путін справді поставив РФ у положення, але є нюанс.

Раніше Родніна заявила, що російська сторона бреше у допінговій справі фігуристки Каміли Валієвої. Нагадаємо, у липні 2023 року радянська чемпіонка випадково показала всю сутність гнилої системи управління у РФ, де будь-яка дрібниця робиться за вказівкою глави Кремля.