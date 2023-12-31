"Путин привел РФ в положение": советская чемпионка не видит конкурентов у главы Кремля

Бывшая спортсменка стала пропагандисткой

Накануне президентских выборов в РФ число путинских лизоблюдов увеличивается. К ним присоединилась трехкратная олимпийская чемпионка (парное фигурное катание), депутат Госдумы России Ирина Роднина.

Соответствующее заявление Родниной приводит Sport24.ru. По ее словам, у Путина нет конкурентов.

"Не вижу других вариантов. Учитывая тот колоссальный опыт, который имеет Путин, конкурентов будет тяжело найти.

Он привел страну в положение, когда мы имеем возможность развиваться и идти вперед. Конечно, ему доверяют люди.

Вспомните те времена, когда он только пришел к власти. Сейчас совершенно другая страна, и мы будем поддерживать его и работать ради нашего будущего вместе с нашим президентом", — сказала Роднина.

В сети раскритиковали Роднину. Пользователи считают, что Путин действительно поставил РФ в положение, но есть нюанс.

Ранее Роднина заявила, что российская сторона врет в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, в июле 2023 года советская чемпионка случайно показала всю сущность гнилой системы управления в РФ, где любая мелочь делается по указке главы Кремля.