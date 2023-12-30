"Тушили о спину сигарету": известная фигуристка рассказала о походе в российскую больницу

Спортсменка сходила к врачу, которая работает по авторской методике

Популярная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира, двукратная серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о походе в странную больницу в Сочи.

Соответствующее заявление Медведевой приводит sport24.ru. На гастролях Ильи Авербуха (ледовые шоу, — Ред.) у спортсменки заболела спина и ей посоветовали обратиться к необычному специалисту.

Евгения рассказала, что ее лечила пожилая женщина, которая заявила, что работает по авторской методике иглоукалывания. В какой-то момент "врач" потушила сигарету о спину фигуристки, назвав данную процедуру "прикуриванием".

"Я выхожу, включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная черная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит", — рассказала спортсменка, заплатившая за "лечение" 15 тысяч рублей.

Выступление Медведевой на Олимпиаде-2018

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