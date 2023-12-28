"Сотрудник ФСБ" развел российскую фигуристку на миллионы

Женщина отдала все деньги мошенникам, думая, что общается с сотрудником ФСБ РФ

Известная российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, тренер Анжелика Крылова отдала мошенникам 2,3 миллиона рублей (около 1 млн грн). Накануне в РФ на высшем уровне признали допинг у фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает "РЕН ТВ". По информацию источника, бывшая спортсменка стала жертвой лжесотрудника ФСБ.

26 декабря Крыловой позвонили в мессенджере. Собеседник представился сотрудником ФСБ, после чего заявил, что мошенники взломали счета фигуристки и в любой момент могут похитить ее деньги. Анжелике предложили "спасти сбережения" и перевести средства на "резервный счет". Так спортсменка лишилась 1,5 млн рублей.

Кроме того, "сотрудник ФСБ" рассказал Крыловой байку о том, что мошенники собираются взять на ее имя кредит, а чтобы избежать этого, женщине нужно самой взять в банке кредит и отправить средства на "резервный счет". В итоге Анжелика пополнила "резервный счет" злоумышленников до 2,3 млн рублей. Осознав, что ее обманули, она обратилась к правоохранителям.

Добавим, что Крылова также становилась двукратной чемпионкой мира (1998, 1999) и чемпионкой Европы 1999 года в танцах на льду. Сейчас Анжелика работает в Академии фигурного катания.

ВЫступление Крыловой на Олимпиаде в Нагано

Ранее сообщалось, что российского фигуриста призвали в армию.

Напомним, украинские фигуристы обняли российских коллег, которые спрятались под другим флагом.