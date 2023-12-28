"Співробітник ФСБ" розвів російську фігуристку на мільйони

Жінка віддала всі гроші шахраям, думаючи, що спілкується із співробітником ФСБ РФ

Відома російська фігуристка, срібна призерка Олімпійських ігор 1998 року, тренер Анжеліка Крилова віддала шахраям 2,3 мільйона рублів (близько 1 млн грн). Напередодні у РФ на найвищому рівні визнали допінг у фігуристки Каміли Валієвої.

Про це повідомляє "РЕН ТВ". За інформацією джерела, колишня спортсменка стала жертвою стала жертвою лжеспівробітника ФСБ.

26 грудня Криловій зателефонували у месенджер. Співрозмовник представився співробітником ФСБ, після чого заявив, що шахраї зламали рахунки фігуристки й будь-якої миті можуть викрасти її гроші. Анжеліці запропонували "врятувати заощадження" та переказати кошти на "резервний рахунок". Так спортсменка втратила 1,5 млн рублів.

Крім того, "співробітник ФСБ" розповів Криловій байку про те, що шахраї збираються взяти на її ім’я кредит, а щоб уникнути цього, жінці потрібно самій узяти в банку кредит та відправити кошти на "резервний рахунок". У результаті Анжеліка поповнила "резервний рахунок" зловмисників до 2,3 млн рублів. Усвідомивши, що її обдурили, вона звернулася до правоохоронців.

Додамо, що Крилова також ставала дворазовою чемпіонкою світу (1998, 1999) та чемпіонкою Європи 1999 року в танцях на льоду. Нині Анжеліка працює в Академії фігурного катання.

Виступ Крилової на Олімпіаді в Нагано

Раніше повідомлялося, що російського фігуриста призвали до армії.

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