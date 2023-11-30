У рф призвали до армії фігуриста-чемпіона

Фігурист, схоже, буде формально числитися в армії рф

Російський фігурист Григорій Федоров призваний в армію. Нещодавно російський хокейний клуб утримав молодого спортсмена за допомогою армії.

Про це повідомляє "Р-Спорт" з посиланням на джерело, що знайоме із ситуацією. Наразі 18-річний фігурист продовжує тренування у групі Світлани Соколовської у ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії).

За інформацією джерела, фігурист призваний у спортивну роту, але й надалі тренуватиметься у групі Соколовської. Крім того, Григорія формально виключили зі школи олімпійського резерву з фігурного катання ЦСКА через службу в армії.

Зазначимо, Федоров — переможець чемпіонату росії зі стрибків. Цього сезону він посів третє місце на етапі Гран-прі рф в Омську і став восьмим у Казані.

Раніше повідомлялося, що в росії заборонили фігуристу Петру Гуменнику виступати під музику з "недружньої" Німеччини, що викликало невдоволення у тренерів. Російська фігуристка Таїсія Проскурякова пішла проти системи й виступила в росії під пісню Rammstein Sonne, але тренерський штаб спортсменки боягузливо відмовився від цієї композиції в майбутніх виступах спортсменки.