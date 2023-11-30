Фигурист, похоже, будет формально числиться в армии рф

Российский фигурист Григорий Федоров призван в армию. Недавно российский хоккейный клуб удержал молодого спортсмена с помощью армии.

Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На данный момент 18-летний фигурист продолжает тренировки в группе Светланы Соколовской в ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии).

По информации источника, фигурист призван в спортивную роту, но будет и далее тренироваться в группе Соколовской. Кроме того, Григория формально исключили из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА в связи со службой в армии.

Отметим, Федоров – победитель чемпионата рф по прыжкам. В текущем сезоне он занял третье место на этапе Гран-при россии в Омске и стал восьмым в Казани.

Ранее сообщалось, что в рф запретили фигуристу Петру Гуменнику выступать под музыку из "недружественной" Германии, что вызвало недовольство у тренеров. Российская фигуристка Таисия Проскурякова пошла против системы и выступила в рф под песню Rammstein Sonne, однако тренерский штаб спортсменки трусливо отказался от данной песни в будущих выступлениях спортсменки.