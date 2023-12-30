"Гасили об спину сигарету": відома фігуристка розповіла про похід до російської лікарні

Спортсменка сходила до лікарки, яка працює за авторською методикою

Популярна російська фігуристка, дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Євгенія Медведєва розповіла про похід до дивної лікарні в Сочі.

Відповідну заяву Медведєвої наводить sport24.ru. На гастролях Іллі Авербуха (льодові шоу — Ред.) у спортсменки захворіла спина і їй порадили звернутися до незвичайного фахівця.

Євгенія розповіла, що її лікувала жінка похилого віку, яка заявила, що працює за авторською методикою акупунктури. Якоїсь миті "лікар" загасила сигарету об спину фігуристки, назвавши цю процедуру "прикурюванням".

"Я виходжу, вмикаю камеру, фоткаю ззаду спину, а у мене там величезна чорна дірка. Зараз у мене шрам, який не проходить", — розповіла спортсменка, яка заплатила за "лікування" 15 тисяч рублів.

Виступ Медведєвої на Олімпіаді-2018

Напередодні в Росії "працівник ФСБ" розвів на мільйони російську фігуристку.

Раніше повідомлялося, що колишнім російським фігуристам Тетяні Навці та Євгену Плющенку Кремль не видав президентські гранти на проведення льодових шоу. У мережі жартують, що Навку обділили через обіймашки її чоловіка Дмитра Пєскова зі співаком Філіппом Кіркоровим після "голої вечірки".