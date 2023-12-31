"Путин - брехло?"Депутат Госдумы случайно уличил главу Кремля во лжи

Президент РФ вновь соврал, а его ложь случайно разоблачил российский депутат

В деле сбежавших из России фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида всплыли новые детали.

Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн на своем telegram-канале. Он отметил, что на момент побега в США спортсмены являлись действующими военнослужащими (выступали за "Динамо" и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии). Депутат также добавил, что в США спортсмены публично осудили Россию, после чего смогли продолжить карьеру.

"Сбежавшие из России в США супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида уволены из войск национальной гвардии по негативным основаниям: в связи с неисполнением условий контракта.

Являясь действующими военнослужащими, они самовольно и тайно в июне уехали из страны", — написал Хинштейн.

Все бы ничего, но буквально на днях президент РФ Владимир Путин заявлял, что спортсмены "Динамо" и ЦСКА якобы не имеют никакого отношения к армии и преследуются Международным олимпийским комитетом (МОК) по политическим мотивам. Таким образом, депутат фактически обвинил Путина во лжи. На это обратили пользователи сети.

"Надо проанализировать, какие условия. Есть ли искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, обесточить нашу сборную. Вот, допустим, спортсмены из ЦСКА, "Динамо" не смогут, которые якобы связаны с ВС РФ. Хотя они вообще никак не связаны с вооруженными силами, это вообще частные организации. Напридумывать могут все что угодно. Если цель отсечь лидеров и показать, что наш спорт загибается, то надо, чтобы Минспорт и ОКР проанализировали и приняли взвешенное решение", — заявил Путин, отвечая на вопрос о санкциях, введенных МОК против российских спортсменов.

Напомним, российская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая пожаловалась на дискриминацию.

Ранее сообщалось, что МОК разрешил россиянам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. К примеру, спортсмены не должны быть связаны с армией РФ и публично поддерживать войну в Украине.