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Бєлгороду було не до сну: лунали вибухи, є перебої зі світлом (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Бєлгород регулярно піддається атакам
Бєлгород регулярно піддається атакам. Фото Колаж

Росіяни думали, що розв’язана ними війна торкнеться лише українських території, але ні

Поки росіяни в ніч проти 17 січня атакували Одесу, їхній Бєлгород також зазнав удару. За словами місцевої влади, над областю нібито було збито 7 БПЛА і не лише.

"У Бєлгородському районі є пошкодження у житловому секторі — пошкоджено скління у житловому будинку, покрівля, сталося займання господарської споруди. В одному з селищ сталося відключення електрики", — повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Це повідомлення він опублікував о 1:53, а вже о 4:21 Гладков написав, що над областю знову працювала ППО. За його словами, знову було збито "кілька повітряних цілей". За даними Гладкова, ніхто не постраждав, але у Бєлгородському районі пошкоджено скління у кількох житлових будинках.

Увага! На відео є ненормативна лексика

У Міноборони РФ заявили, що область нібито була атакована "із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" та БПЛА літакового типу". Там додали, що над територією Білгородської області російська ППО нібито знищила 4 реактивні снаряди та перехопила 2 безпілотники. Важливо мати на увазі, що російська влада та офіційні джерела регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Бєлгороді почали зміцнювати зупинки громадського транспорту. Комунальники в деяких місцях будують бетонні стіни, а деякі зупинки зміцнюють звичайними мішками з піском.

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#Росія #Бєлгород #Атаки