Белгороду было не до сна: гремели взрывы, есть перебои со светом (видео)

Россияне думали, что развязанная ими война затронет только украинские территории, но нет

Пока россияне в ночь на 17 января атаковали Одессу, их Белгород также подвергся удару. По словам местных властей, над областью якобы было сбито 7 БПЛА и не только.

"В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества", — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это сообщение он опубликовал в 1:53, а уже в 4:21 Гладков написал, что над областью снова работала ПВО. По его словам, снова было сбито "несколько воздушных целей". По данным Гладкова, никто не пострадал, но в Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

В Минобороны РФ заявили, что область якобы была атакована "с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БПЛА самолетного типа". Там добавили, что над территорией Белгородской области российская ПВО якобы уничтожила 4 реактивных снаряда и перехватила 2 беспилотника. Важно иметь в виду, что российские власти и официальные источники регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта. Коммунальщики в некоторых местах возводят бетонные стены, а некоторые остановки укрепляют обычными мешками с песком.