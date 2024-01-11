"Готовятся к войне с Курском?" Новые укрепления в Белгороде насмешили украинцев (фото)

Больше 500 остановок в городе планируют укрепить, но на это нужны деньги

После последних атак на Белгородскую область в регионе начали укреплять остановки общественного транспорта. Коммунальщики в некоторых местах возводят бетонные стены, а некоторые остановки укрепляют обычными мешками с песком.

Ранее это событие анонсировал мэр Белгорода Валентин Демидов, а результаты работы публикуют в местных Telegram-каналах. Россияне утверждают, что Украина якобы обстреливает Белгород 122-мм чешскими ракетами и РЗСО RM-70 Vampire.

С просьбой о защите стеклянных остановок в Белгороде к власти российского города обратилась местная жительница. Всего в городе намерены защитить от обстрелов 556 остановок, но на это нужно сперва найти финансирование. Мэр пообещал, что остановки постараются обезопасить "в максимально сжатые сроки".

Летом 2023 года остановки общественного транспорта начали укреплять в городе Шебекино Белгородской области. На фото из местных пабликов видно, что часть остановок укрепили бетонными блоками, а часть — мешками с песком.

В сети шутят, что защита остановок — это часть путинского плана "Киев за три дня". А некоторые предполагают, что это очередная схема "отмыва денег" местных чиновников, которые решили нажиться на ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина не может обстреливать Белгород ведь не имеет ракет такой дальности. Военный эксперт назвал, кто может стоять за атаками на прифронтовые города РФ.