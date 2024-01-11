"Готуються до війни з Курском?" Нові укріплення у Бєлгороді насмішили українців (фото)

Понад 500 зупинок у місті планують зміцнити, але на це потрібні гроші

Після останніх атак на Бєлгородську область у регіоні почали зміцнювати зупинки громадського транспорту. Комунальники в деяких місцях будують бетонні стіни, а деякі зупинки зміцнюють звичайними мішками з піском.

Раніше цю подію анонсував мер Бєлгорода Валентин Демидов, а результати роботи оприлюднюють у місцевих Telegram-каналах. Росіяни стверджують, що Україна нібито обстрілює Бєлгород 122-мм чеськими ракетами та РЗСО RM-70 Vampire.

З проханням про захист скляних зупинок у Бєлгороді до влади російського міста звернулася місцева мешканка. Загалом у місті мають намір захистити від обстрілів 556 зупинок, але на це потрібно спочатку знайти фінансування. Мер пообіцяв, що зупинки намагатимуться убезпечити "в максимально стислий термін".

Влітку 2023 року зупинки громадського транспорту почали зміцнювати у місті Шебекіне Білгородської області. На фото з місцевих пабліків видно, що частину зупинок укріпили бетонними блоками, а частину мішками з піском.

У мережі жартують, що захист зупинок – це частина путінського плану "Київ за три дні". А дехто припускає, що це чергова схема "відмивання грошей" місцевих чиновників, які вирішили нажитися на ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна не може обстрілювати Бєлгород, адже не має ракет такої дальності. Військовий експерт назвав, хто може стояти за атаками на прифронтові міста РФ.