У РФ тисячі людей вийшли на "майдан" через активіста: поліція вже використовує газ (відео)

Активіст отримав 4 роки колонії за 2 слова

У Башкортостані розгорівся справжній регіональний "майдан". На вулиці вийшли тисячі людей, а їх намагаються "пакувати" силовики.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, протести розгорілися в башкирському місті Баймак. Там місцеві жителі вийшли на захист активіста Фаїля Алсинова, якого путінська влада засудила до 4 років колонії. Приводом для кримінального переслідування активіста стала його промова, виголошена на сході громадян у селі Ішмурзіне у квітні 2023 року. Жителі Баймакського району тоді вийшли протестувати проти видобутку золота на гірському хребті Ірандик. Алсин використовував фразу "кара халик", яку переклали як "чорний люд". Однак зараз у сучасних тюркських мовах воно використовується просто для позначення народу, повідомляють місцеві жителі.

Донос на активіста написав голова Башкирії Радій Хабіров. Слідчі вважали, що Алсинов негативно висловився на адресу трудових мігрантів із Середньої Азії та мешканців Кавказу. Також Хабіров вимагав перевірити активіста на "дискредитацію армії" та "публічні заклики до екстремізму". У жовтні 2022 року Фаїль Алсинов написав звернення, де закликав башкир не брати участь у війні в Україні.

І ось сьогодні, у день оголошення вироку, за даними місцевих ЗМІ, у місті розпочалися протести. У відповідь силовики спочатку відключили інтернет у всьому місті, перекрили всі під’їзди до будівлі суду. Але активістів це не зупинило, а їх було близько 5 тисяч.

І тоді путінські силовики почали бити та затримувати людей.

Одного із прихильників Фаїля Алсинова навіть відвезли на допит ФСБ. Також стверджується, що силовики застосовують проти мітингувальників сльозогінний газ.

Один із очевидців розповів, що постраждав від перцевого газу. Іншому протестувальнику розбили голову. Двох людей, побитих палицями, госпіталізували. У постраждалої дівчини зламана нога. За медичною допомогою звернулися 20 людей зі скаргами на печіння в очах.

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