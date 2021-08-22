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Росія виставила на торги проблемне родовище золота: відома ціна

Автор
О. Волкова
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Росія виставила на торги проблемне родовище золота: відома ціна Новина оновлена 22 серпня 2021, 11:51

Золотий рудник Кючус зветься в Росії проблемним місцем, в якому доведеться побудувати атомну станцію

У Росії хочуть продати на аукціоні одне з найбільших в країні родовищ золота — Кючус в Якутії, яке зі старту оцінили в 2,2 млрд рублів.

За інформацією місцевих ЗМІ, торги за родовище з балансовими запасами близько 175 тонн золота відбудуться 8 жовтня, а зараз "Роснадра" реєструють заявки на участь. Втім, Кючус давно вже зветься проблемним місцем, а переможці аукціону будуть зобов’язані виконати непрості умови.

Відомо, що родовище знаходиться в Усть-Янському і Верхоянському районах, де практично відсутня енергетична інфраструктура. У зв’язку з цим щасливого володаря золотого рудника зобов’яжуть використовувати атомну енергію від станції, якої поки що немає. Її обіцяє побудувати "Росатом", проте за гроші власників родовища, які мають розщедритися ще мінімум на 56,1 мільярда рублів. Втім, ця затія вже піддалася критиці з боку Greenpeace, яку схвилювало зберігання радіоактивних відходів на проммайданчику АЕС, що заборонено якутськими законами.

Крім того, власників родовища зобов’яжуть добувати мінімум 10 тонн золота на рік, що без відповідної інфраструктури є неможливим.

Нагадаємо, Росія хоче направити з федерального бюджету додаткові мільярди на пошук корисних копалин. Вся справа в тому, що їх запаси виснажуються, і проблема посилюється тим, що нові родовища останнім часом не відкривають.

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