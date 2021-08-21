Укр

Горят не только леса: на полях России вспыхнул огненный смерч (видео)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Горят не только леса: на полях России вспыхнул огненный смерч (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 11:57
Огненный смерч в России

 В Башкирии между двумя селами жители засняли видео огненного торнадо.

Уже второй месяц подряд Россия потерпает от лесных пожаров. Огнем охвачены такие регионы, как Якутия, Карелия и Восточная Сибирь. Режим ЧС действует в восьми регионах.

Кроме того, пожары тушат и в Башкирии. Там горят 11 участков леса. А общая площадь возгораний за сутки выросла более чем на 100 гектаров.

Огонь переместился на поля и пастбища. Местным жителям удалось заснять редкое явление — огненное торнадо. На кадрах видно, как на поле с горящей травой из дыма образуется огненный смерч.

Видео опубликовал Телеграм-канал NEXTA Live.

Сотрудники российского МЧС объяснили, что вихри появились из-за сухой травы и очень жаркой, но ветреной погоды. Также это явление еще называется "пыльный вихрь".

В результате пожар между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодье Бурибаевского сельсовета был ликвидирован.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили всю планету. Возгорания есть на каждом континенте, а NASA опубликовала карту.

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