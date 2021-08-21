Горят не только леса: на полях России вспыхнул огненный смерч (видео)
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В Башкирии между двумя селами жители засняли видео огненного торнадо.
Уже второй месяц подряд Россия потерпает от лесных пожаров. Огнем охвачены такие регионы, как Якутия, Карелия и Восточная Сибирь. Режим ЧС действует в восьми регионах.
Кроме того, пожары тушат и в Башкирии. Там горят 11 участков леса. А общая площадь возгораний за сутки выросла более чем на 100 гектаров.
Огонь переместился на поля и пастбища. Местным жителям удалось заснять редкое явление — огненное торнадо. На кадрах видно, как на поле с горящей травой из дыма образуется огненный смерч.
Видео опубликовал Телеграм-канал NEXTA Live.
Сотрудники российского МЧС объяснили, что вихри появились из-за сухой травы и очень жаркой, но ветреной погоды. Также это явление еще называется "пыльный вихрь".
В результате пожар между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодье Бурибаевского сельсовета был ликвидирован.
Напомним, масштабные лесные пожары охватили всю планету. Возгорания есть на каждом континенте, а NASA опубликовала карту.
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