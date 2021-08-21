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Горять не тільки ліси: на полях Росії спалахнув вогняний смерч(відео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Горять не тільки ліси: на полях Росії спалахнув вогняний смерч(відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 11:57
Вогняний смерч в Росії

У Башкирії між двома селами жителі зняли відео вогняного торнадо.

Уже другий місяць поспіль Росія потерпає від лісових пожеж. Вогнем охоплені такі регіони, як Якутія, Карелія і Східний Сибір. Режим НС діє в восьми регіонах.

Крім того, пожежі гасять і в Башкирії. Там горять 11 ділянок лісу. А загальна площа загорянь за добу зросла більш ніж на 100 гектарів.

Вогонь перекинувся на поля і пасовища. Місцевим жителям вдалося зняти рідкісне явище — вогняне торнадо. На кадрах видно, як на поле з палаючою травою з диму утворюється вогненний смерч.

Відео опублікував Телеграм-канал NEXTA Live.

Співробітники російського МНС пояснили, що вихори з’явилися через суху траву, велику спеку і вітряну погоду. Також це явище ще називається "запорошений вихор".

В результаті, пожежу між населеними пунктами Садовий і Бурібай на угіддя Бурібаевскої сільради було ліквідовано.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі охопили всю планету. Загоряння є на кожному континенті, а NASA опублікувало карту.

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