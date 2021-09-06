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У Білорусі вирішилася доля політв’язнів, які намагалися перешкодити Лукашенку

Автор
О. Волкова
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Колесниковій і Знаку дали 11 і 10 років в’язниці відповідно Новина оновлена 06 вересня 2021, 13:13
Колесниковій і Знаку дали 11 і 10 років в’язниці відповідно

Колеснікову і Знака визнали винними в таємній змові заради захоплення влади в Білорусі

У Білорусі винесли суворі вироки відомим опозиціонерам і політв’язням Максиму Знаку і Марії Колесниковій, яких визнали винними в "таємній змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом". Служителі Феміди засудили Знака до 10 років в’язниці, а Колесниковій дали 11.

За інформацією "Єврорадіо", процес над політв’язнями Білорусі розпочався 4 серпня і проходив в закритому режимі. Обох звинуватили в закликах до дій проти нацбезпеки, в змові з метою захоплення влади і створенні екстремістського формування.

Відзначимо, що Колесникова була членом президії Координаційної ради з мирної передачі влади в Білорусі, який з’явився після силового розгону демонстрантів у Мінську. Але 7 вересня минулого року її викрали невідомі, намагаючись відвезти за кордон. Незабаром з’ясувалося, що Колесникова перебуває в СІЗО за серйозним обвинуваченням. У зв’язку з тим, що сталося, її визнали політв’язнем і навіть присудили премію Сахарова за внесок в боротьбу за людські права.

Тим часом, Максим Знак був також членом президії тієї ж ради. Перераховані вище звинувачення йому висунули майже рік тому.

Нагадаємо, під Мінськом, поблизу селища Новоколосово, може з’явитися табір для білоруських політв’язнів.

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