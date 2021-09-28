"Якесь реаліті-шоу": відео "ліквідації небезпечного злочинця" -программіста в Мінську спантеличило мережу

У мережі не можуть зрозуміти, чи постановка це.

У столиці Білорусі Мінську в ході перестрілки був убитий співробітник КДБ, а також той, хто стріляв в нього людина.

Інформація була розміщена пресслужбою відомства, а пізніше в мережі з’явилося відео штурму квартири, в якій засів чоловік.

Відзначається, що силовики в цивільному одязі навідалися до чоловіка в рамках "заходів з відпрацювання адрес, в яких могли знаходитися особи, причетні до терористичної діяльності".

Також повідомляється, що "особливо небезпечний злочинець" відкрив вогонь з мисливської рушниці по працівниках КДБ, через що один з них отримав поранення не сумісне з життям. Стрілець теж був ліквідований.

Втім, в мережі в реалістичність цього відео не повірили та відзначили, що воно дуже сильно нагадує постановку.

Крім того, з’явилися повідомлення, що вбитим виявився 32-річний програміст компанії EPAM Systems Андрій Зельцер. Його обличчя впізнали знайомі з ним люди.

Сусіди кажуть, що він жив в будинку з дружиною і маленькою дитиною. На кадрах видно, що в кімнаті зі ним знаходилася ще одна жінка, але хто вона і що з нею сталося не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, в Мінську чоловік посперечався на три пляшки елітного коньяку, що розмістить у себе в соцмережах фото з БЧБ-прапором. У підсумку його засудили до 15 діб арешту.