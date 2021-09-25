У Білорусі чоловік побився об заклад на коньяк, що сфотографується з БЧБ-прапором, і потрапив за грати

Сам чоловік каже, що не поділяє ідеології протестуючих.

Житель столиці Білорусі Мінська побився об заклад на три пляшки коньяку з друзями, що додасть у свої соцмережі біло-червоно-білий прапор. Спір він виграв, але отримав за це 15 діб арешту.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", якого позбавили реєстрації в країні.

34-річного жителя столиці Максима Шевчика тепер звинувачують в несанкціонованому мітингу 1 серпня.

За його словами, він пішов на такий вчинок заради трьох пляшок дорогого алкогольного напою. БЧБ-прапор, як стверджує чоловік, він отримав як "трофей", який був забраний у мітингувальників.

Шевчик каже, що знімок був зроблений ще 14 червня, а після цього прапор він порвав і спалив.

Втім, суд йому не повірив і відправив за ґрати на 15 діб.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня суд у Білорусі засудив до трьох років ув’язнення українця Михайла Ференца, якому інкримінують участь в протестах.