У Білорусі чоловік побився об заклад на коньяк, що сфотографується з БЧБ-прапором, і потрапив за грати
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Сам чоловік каже, що не поділяє ідеології протестуючих.
Житель столиці Білорусі Мінська побився об заклад на три пляшки коньяку з друзями, що додасть у свої соцмережі біло-червоно-білий прапор. Спір він виграв, але отримав за це 15 діб арешту.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", якого позбавили реєстрації в країні.
34-річного жителя столиці Максима Шевчика тепер звинувачують в несанкціонованому мітингу 1 серпня.
За його словами, він пішов на такий вчинок заради трьох пляшок дорогого алкогольного напою. БЧБ-прапор, як стверджує чоловік, він отримав як "трофей", який був забраний у мітингувальників.
Шевчик каже, що знімок був зроблений ще 14 червня, а після цього прапор він порвав і спалив.
Втім, суд йому не повірив і відправив за ґрати на 15 діб.
Як повідомлялося раніше, 20 вересня суд у Білорусі засудив до трьох років ув’язнення українця Михайла Ференца, якому інкримінують участь в протестах.