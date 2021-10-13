В Азербайджані вантажівка протаранила пасажирський автобус: багато загиблих і постраждалих (відео)

Винуватцем трагічної аварії став водій вантажівки, який заснув за кермом

У столиці Азербайджану, Баку, вантажівка протаранила пасажирський автобус, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Щонайменше 5 людей загинули на місці аварії, а в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості потрапили близько 20 пасажирів.

Про це в середу, 13 жовтня, повідомляє Sputnik Азербайджан в Telegram.

Відомо, що смертельна аварія сталася близько 8 ранку на Сураханському колі (на дорозі Аеропорт-Мардакян). Там зіткнулися вантажівка і автобус №171.

За попередньою інформацією, водій вантажівки заснув за кермом, що і спричинило трагічну аварію.

Також в мережі з’явилося перше відео з місця ДТП. Судячи з кадрів, на місці працює декілька екіпажів поліції, а рух по трасі на цій ділянці ускладнено — спостерігається "тягучка".

Як уточнили в Міській клінічній лікарні №3 міста Баку, з місця аварії було доставлено 16 осіб. Стан чотирьох з них важкий — вони в реанімації, ще двох пасажирів прооперували.

Також відомо, що 10 громадян отримали легкі травми і їх життю нічого не загрожує.

Загальна кількість поранених в цій аварії склала — 21 осіб, загинули — 5.

Правоохоронці порушили за даним фактом кримінальну справу. Водієві вантажівки за ДТП, що спричинила загибель 5 осіб, загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 5 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на Полтавщині перекинувся пасажирський автобус. Травми різної тяжкості отримали як 56-річний водій, так і ще десять чоловік, які знаходилися в салоні авто.