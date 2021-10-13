В Азербайджане грузовик протаранил пассажирский автобус: много погибших и пострадавших (видео)

Виновником трагической аварии стал водитель грузовика, который уснул за рулем

В столице Азербайджана, Баку, грузовик протаранил пассажирский автобус, вследствие чего транспортное средство перевернулось. По меньшей мере 5 человек погибли на месте аварии, а в больницу с травмами различной степени тяжести попали около 20 пассажиров.

Об этом в среду, 13 октября, сообщает Sputnik Азербайджан в Telegram.

Известно, что смертельная авария произошла около 8 утра на Сураханском круге (на дороге Аэропорт-Мардакян). Там столкнулись грузовик и автобус №171.

По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем, что и повлекло за собой трагическую аварию.

Также в сети появилось первое видео с места ДТП. Судя по кадрам, на месте работает несколько экипажей полиции, а движение по трассе на этом участке затруднено — наблюдается "тянучка".

Как уточнили в Городской клинической больнице №3 города Баку, с места аварии было доставлено 16 человек. Состояние четверых из них тяжелое — они в реанимации, еще двоих пассажиров прооперировали.

Также известно, что 10 граждан получили легкие травмы и их жизни ничего не угрожает.

Общее количество раненых в этой аварии составило — 21 человек, погибли — 5.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело. Водителю грузовика за ДТП, повлекшее гибель 5 человек, грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 5 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, на Полтавщине перевернулся пассажирский автобус. Травмы различной тяжести получили как 56-летний водитель, так и еще десять человек, находящихся в салоне авто.