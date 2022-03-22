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Білорусь дедалі ближче до прямої війни з Україною: з'явилося звернення Тіхановської

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тіхановська закликала білоруських військових скласти зброю і не підтримувати росіян Новина оновлена 22 березня 2022, 19:05
Тіхановська закликала білоруських військових скласти зброю і не підтримувати росіян

У НАТО озвучили ймовірні плани білорусів.

Північноатлантичний Альянс не відкидає, що Білорусь може приєднатися до російських окупантів і воювати проти України. При цьому білоруська опозиція закликає своїх солдат цього не робити.

Як передає CNN, про це повідомили представники НАТО.

Чому росії не виграти війну проти України?

Джерела стверджують, що Білорусь вже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні. При цьому в Альянсі не уточнюють, як саме білоруських військових залучать до війни, але додали, що російській владі Білорусь потрібна, щоб перекрити Україні доступ до західного кордону, через який НАТО постачає нашій країні зброю.

Тим часом голова білоруської опозиції Світлана Тіхановська записала відеозвернення, у якому закликала білоруських військових остаточно не втратити довіру та повагу білорусів, а їх дружин і матерів попросила не пускати чоловіків на війну.

"Ми знаємо, що більшість із вас також проти війни з Україною. Не дайте Збройним силам Білорусі остаточно втратити довіру та повагу білорусів. Також я звертаюся до матерів і дружин військових: зробіть усе, щоб ваші сини та чоловіки повернулися додому, не дайте режиму забрати їх у вас назавжди", — сказала Тіхановська.

Звернення Світлани Тіхановської до білоруських військових

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни стягнули техніку у Білорусь і будують понтонний міст, щоб наблизитись до України.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна #Світлана Тіхановском
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