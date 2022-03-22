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Білорусь може перекинути в Україну до 15 тисяч військових: стали відомі головні цілі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Лукашенко не контролює білоруську армію Новина оновлена 22 березня 2022, 17:35
Лукашенко не контролює білоруську армію

Луцьк та Ковель можуть бути головними тактичними цілями білоруських військових.

Загроза вторгнення білоруських військ в Україну все ще залишається дуже високою, адже невизнаний президент Білорусі та пособник тероризму олександр лукашенко фактично втратив контроль над армією. Експерти вважають, що на українські землі можуть перекинути від 10 до 15 тисяч білорусів.

Про це у вівторок, 22 березня, в ефірі телемарафону заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

Чому росії не виграти війну проти України?

За його словами, Білорусь вже підготувала перший ешелон військових, який складається з 5 батальйонно-тактичних груп. За попередніми підрахунками, це близько 5 тисяч військових, яких у будь-який момент можуть перекинути до українських кордонів.

Однак, й така кількість білоруських військових далеко не остаточна, адже є ще й резерв.

"Вони мають також резерв, це ще близько 5 тис. людей. І ще приблизно стільки ж підготовлено для так званої третьої хвилі перекидання резервістів. Загалом це від 10 до 15 тис. військових, які вони можуть запустити в Україну", — зазначив Ягун.

Генерал-майор СБУ додав, що основна роль білоруської армії — це тиловий резерв та логістика для російських солдатів через Білорусь. Тому вже зараз можна впевнено сказати, що білоруси беруть участь у війні з Україною.

При цьому Лукашенко, як вказує військовий, білоруською армією фактично не керує.

"Керівник білоруської РНБО та голова Генштабу перебувають під оперативним керуванням Росії", — констатував генерал СБУ.

А серед ймовірних тактичних цілей білоруських військових — Володимирець на Рівненщині, а також Ковель і Луцьк на Волині. Це дві головні артерії постачання зброї із Заходу.

Ймовірні цілі білоруських солдатів
Ймовірні цілі білоруських солдатів

Зазначимо, що в українському Генштабі знають про можливе вторгнення військ Білорусі з Волинського напрямку та готові їх "гідно зустріти". Ризик вторгнення оцінюється як високий. Також ми писали, що білоруси розпочали партизанську війну за Україну.

Як повідомляв "Телеграф", раніше білоруський журналіст розповідав, чому не варто боятися армії Білорусі.

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#Україна #Росія #Білорусь #Лукашенко #Армія #Війна
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