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Готував замах на президента та сіяв русофобські погляди: у Казахстані затримали "іноземного агента"

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Анна Барабан Анна Барабан
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Готував замах на президента та сіяв русофобські погляди: у Казахстані затримали "іноземного агента" Новина оновлена 03 квітня 2022, 09:08

Повідомляється, що затриманий планував скоєння терористичних актів.

Контррозвідка Комітету національної безпеки Казахстану повідомила про затримання агента іноземної розвідки, громадянина Казахстану, який планував замах на президента РК Касим-Жомарта Токаєва, а також займався просуванням антиросійської пропаганди.

Про це повідомляє пресслужба Комітету національної безпеки Казахстану (КНБ).

"Іноземного агента" було затримано 25 березня 2022-го року в місті Нур-Султан. В результаті обшуку його будинку було знайдено та вилучено снайперську гвинтівку з глушником, наркотики та велику суму грошей. Зазначається, що зброю було завезено до КР частинами у замаскованому вигляді.

"У ході попереднього слідства громадянин РК зізнався у скоєнні вищезгаданих діянь за завданням та на користь іноземної держави" — повідомляють у КНБ.

Крім того, затриманий займався просуванням антиросійської пропаганди, створюючи у суспільстві русофобські погляди. Щоб досягти своєї мети, чоловік публікував у соціальних мережах відповідні матеріали. Наразі "агенту" загрожує покарання передбачені ч.1 ст. 24 (приготування до злочину та замах на злочин) та ч.4 ст. 255 (акт тероризму) КК РК.

Раніше "Телеграф" писав, що в Казахстані вирішили боротися з "Visa і MasterCard турами для росіян", адже ці послуги перестали обслуговувати клієнтів з росії. Банк Казахстану заявив, у якій заборонив відкривати картки нерезидентам країни. Також, найбільша авіакомпанія Казахстану скасувала перельоти до російських міст.

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