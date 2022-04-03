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Готовил покушение на президента и сеял русофобские взгляды: в Казахстане задержали "иностранного агента"

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Анна Барабан Анна Барабан
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Готовил покушение на президента и сеял русофобские взгляды: в Казахстане задержали "иностранного агента" Новость обновлена 03 апреля 2022, 09:08

Сообщается, что задержанный планировал совершение террористических актов

Контрразведка Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о задержании агента якобы иностранной разведки, гражданина Казахстана, который планировал покушение на президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также занимался продвижением антироссийской пропаганды.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ).

"Иностранный агент" был задержан 25 марта 2022-го года в городе Нур-Султан. В результате обыска его дома были найдены и изъяты снайперская винтовка с глушителем, наркотики и большая сумма денег. Отмечается, что оружие было завезено в КР частями в замаскированном виде.

"В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства" — сообщают в КНБ.

Помимо этого, задержанный занимался продвижением антироссийской пропаганды, создавая в обществе русофобские взгляды. Чтобы добиться своей цели, мужчина публиковал в социальных сетях соответствующие материалы. Теперь "агенту" грозит наказание предусмотренные ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) УК РК.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Казахстане решили бороться с "Visa и MasterCard турами для россиян", ведь эти сервисы перестали обслуживать клиентов из рф. Банк Казахстана выступил с заявлением, в котором запретил открывать карточки нерезидентам страны. Также, крупнейшая авиакомпания Казахстана отменила перелеты в российские города.

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