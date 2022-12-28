Білорусів покарали за допомогу Україні: рішення суду вражає

Чоловіків звинуватили у тероризмі і державній зраді

Допоки путін продовжує тиснути на лукашенка щодо необхідності розпочати вторгнення в Україну, білоруська система поступово давить усіх незгодним із режимом диктатора. Так, перші вироки за допомогу українцям у війні з росією — так званим "рельсовим партизанами" — були на днях винесені у одному із судів Гомеля. Кожен із трьох засуджених получив понад 20 років ув'язнення.

Інформація про інцидент надійшла від правозахисного проєкту "Гомельська весна". Мова йде про справу білорусів Олега Молчанова, Денис Дикуна та Дмитра Равича.

Їхнє "правопорушення" — підпал релейної шафи на залізничній дорогі поблизу перегону "Жердь — Останковичі" — розглядалося довгі десять місяців. Сам інцидент відбувся на п'ятий день російського вторгнення в Україну, 28 лютого. Через дії партизанів на згаданій ділянці шляху якийсь час не працювали стрілки та світлофори.

Засуджені білоруські "рельсові партизани"

Варто зазначити, що покарання, визначене лукашенківським режимом, вийшло досить суворим. Чоловіків звинуватили у державній зраді, тероризмі, участі в екстремістському угрупуванні, а також умисному псуванні шляхів сполучення. Найбільший термін — 23 роки — отримав Денис Дикун. На рік менше дісталося Дмитру Равичу, на два — Олегу Молчанову. Таким чином, кожен із партизанів отримав понад 20 років позбавлення волі. Крім цього, чоловіків зобов'язали виплатити по 4,8 тисяч білоруських рублаів та конфіскували майно, що знайшли під час обшуків.

Тим часом супротив все одно продовжується, і з території Білорусі частенько надходять гарні новини. Як, наприклад, "різдвяна" пожежа на російському винищувачу МіГ-31-К, який нещодавно горів у Мащуличах.

Втім, ворог не дрімає. Як писав "Телеграф", нещодавно було зафіксовано перекидання чергової російської техніки до Білорусі.