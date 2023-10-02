Україна може сказати "дякую": в рф влада злила адреси військових частин та інших режимних об’єктів

У списку є всі військові частини міноборони росії у москві

Поки українські військові продовжують завдавати ударів по території росії, влада низки російських міст, включаючи москву і санкт-петербург, розмістила у відкритому доступі адреси режимних об’єктів. У переліку йдеться про будинки, які не можна відключати від електропостачання.

Про це йдеться у розслідуванні центру "Досьє". У документі згадуються об’єкти, які використовують служба зовнішньої розвідки та головне управління генштабу (гру, військова розвідка) рф.

"Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону росії документ з незручною назвою "Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків". Саме у списку цих особливих споживачів електроенергії відкритим текстом перераховані адреси режимних об’єктів", — пише автор розслідування Денис Коротков.

На сайті мерії москви такі адреси було знайдено у 434-сторінковому документі, який зараз недоступний. Документ затвердив мер москви Сергій Собянін.

Список режимних об’єктів

Як зазначається, публікація у відкритому доступі адрес таких об’єктів, згідно з буквою закону, має каратися як розголошення державної таємниці.

При цьому, за даними авторів розслідування, більшість перелічених там об’єктів не мають відношення до міноборони росії або спецслужб, проте в ньому є і перелік всіх військових частин та установ міноборони рф, розташованих у москві.

Будівля фсори

Центр також склав карту "найнебезпечніших місць", на якій нанесені об’єкти, знайдені у списках. При цьому дослідники впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим, а мирним жителям в росії вони допоможуть краще оцінювати ризики.

Карта "небезпечних місць"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Курську область росії атакували невідомі дрони. Удар був завданий по місцевій електропідстанції.