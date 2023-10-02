Украина может сказать "спасибо": в рф власти слили адреса воинских частей и других режимных объектов

В перечне есть все воинские части минобороны рф в москве

Пока украинские военные продолжают наносить удары по территории рф, власти ряда российских городов, включая москву и санкт-петербург, разместили в открытом доступе адреса режимных объектов. В перечне идет речь о зданиях, которые нельзя отключать от электроснабжения.

Об этом говорится в расследовании центра "Досье". В документе упоминаются объекты, которые используют служба внешней разведки и главное управление генштаба (гру, военная разведка) рф.

"Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобоваримым названием "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям". Именно в списке этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов", — пишет автор расследования Денис Коротков.

На сайте мэрии москвы такие адреса были найдены в 434-страничном документе, который сейчас недоступен. Документ утвердил мэр москвы Сергей Собянин.

Список режимных объектов

Как отмечается, публикация в открытом доступе адресов таких объектов, согласно букве закона, должна быть наказуема как разглашение государственной тайны.

При этом, по данным авторов расследования, большинство перечисленных там объектов не имеют отношения к минобороны рф или спецслужбам, однако в нём есть и перечень всех воинских частей и учреждений минобороны рф, расположенных в москве.

Здание фсо ры

Центр также составил карту "наиболее опасных мест", на которой нансены объекты, найденные в списках. При этом расследователи уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным, а мирным жителям в рф они помогут лучше оценивать риски.

Карта "опасных мест"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Курскую область рф атаковали неизвестные дроны. Удар был на несен по местной электроподстанции.