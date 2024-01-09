Чи готуються до нового нападу? У Білорусі будують нове військове містечко біля кордону з Україною (фото)

Від місця будівництва до кордону України близько 40 кілометрів

Білорусь будує за 40 кілометрів від кордону з Україною в Гомельській області нове військове містечко разом із полігоном.

Як повідомляють журналісти білоруського "Радіо Свобода", хоча офіційна інформація про місцезнаходження об’єкта не розголошується, журналістам все ж таки вдалося встановити, що він знаходиться на території колишнього піонерського табору Чайка" між Гомелем та Речицею.

Зараз там було помічено будівельну техніку, а від Гомеля туди вже протягли гнучку трубу під кабелі. Згідно з паспортом об’єкта, замовником будівництва є Управління капітального будівництва Збройних Сил Республіки Білорусь.

"Не виключено, що військове містечко буде побудоване не лише на території колишнього табору "Чайка", а й на покинутих сусідніх таборах — "Галактика", "Лесная поляна", "Литейщик", — сказало джерело видання.

За його словами, там поки що роботи не йдуть, але "чужих" вже звідти вигнали.

Один з офіцерів полку Калиновського (білоруські добровольці у складі ЗСУ) своєю чергою розповів виданню, що цей об’єкт міг би використовуватися у разі, якщо Росія спробує знову напасти на Чернігівську область. У такому випадку, за його словами, окупантам знадобиться база на Гомельщині для ротації своїх сил.

Водночас журналісти нагадали, що у 2022 році білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про створення "Південного оперативного командування", а у ЗМІ вже звучали припущення, що там можуть базуватись Сили спеціальних операцій.

Зразкове розташування таборів

Як повідомлялося раніше, російські окупанти активізували диверсійно-розвідувальні групи у Сумській та Харківській областях. Через що місцеве населення попередили про небезпеку.