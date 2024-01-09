Готовятся к новому нападению? В Беларуси строят новый военный городок у границы с Украиной (фото)

От места строительства до границы Украины около 40 километров

Беларусь строит в 40 километрах от границы с Украиной в Гомельской области новый военный городок вместе с полигоном.

Как сообщают журналисты беларусского "Радио Свобода", хоть официальная информация о местонахождении объекта не разглашается, журналистам все же удалось установить, что он находится на территории бывшего пионерского лагеря "Чайка" между Гомелем и Речицей.

Сейчас там была замечена строительная техника, а от Гомеля туда уже протянули гибкую трубу под кабели. Согласно паспорту объекта, заказчиком строительства является Управление капитального строительства Вооружённых Сил Республики Беларусь.

"Не исключено, что военный городок будет построен не только на территории бывшего лагеря "Чайка", но и на заброшенных соседних лагерях — "Галактика", "Лесная поляна", "Литейщик", — сказал источник издания.

По его словам, там пока работы не идут, но "чужих" уже оттуда выгнали.

Один из офицеров полка Калиновского (белорусские добровольцы в составе ВСУ) в свою очередь рассказал изданию, что этот объект мог бы использоваться в случае, если Россия попытается опять напасть на Черниговскую область. В таком случае, по его словам, оккупантам понадобится база в Гомельской области для ротации своих сил.

Вместе с тем журналисты напомнили, что в 2022 году белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял о создании "Южного оперативного командования", а в СМИ уже звучали предположения, что там могут базироваться Силы специальных операций.

Примерное месторасположения лагерей

Как сообщалось ранее, российские оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Из-за чего местное население предупредили об опасности.