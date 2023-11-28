Лукашенко строит целый военный городок у границы с Украиной: что о нем известно

Первые сведения об этом появились еще летом 2023 года

Беларусь возводит военный городок рядом с границей Украины. Поселить там якобы собираются бойцов местных Сил специальных операций.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Активисты отмечают, что первые сведения об этом появились еще летом 2023 года. Так, согласно плану беларусской государственной инвестиционной программы на 2023 год, в Гомельской области планируется возведение полигона и военного городка.

Предварительно, как выяснил "Беларускі Гаюн", местом строительства якобы будет являться комплекс заброшенных детских лагерей, расположенных в урочище возле д.Новая Буда в Гомельском районе.

И вот уже начали появляться новые подтверждение этому. Как отмечают активисты, 16 октября ОАО "Гомельский домостроительный комбинат" опубликовал тендер "Выбор субподрядной организации на выполнение строительных работ (вырубка деревьев и кустарников, разделка древесины, корчевка пней, погрузка и перевозка грузов (отходов)) по объекту "Строительство военного городка в Гомельской области". Военный городок. 1-я очередь строительства".

Предполагаемая стоимость работ 362 684.58 белорусских рублей ($ 116 995), сроки ее выполнения — с октября до 15 декабря 2023 года. 19 октября должны были состояться переговоры между заказчиком и потенциальными подрядчиками. С тех пор новой информации о реализации тендера не публиковалось.

Напомним, ранее мы писали о том, каким областям Украины грозит проникновение врага.