Во всем обвинят Украину: россия и Беларусь готовят провокацию за 2 км от польской границы (карта)

Подобная идея уже была у врага, но тогда не осуществилась

Спецслужбы россии и Беларуси готовят теракт "под чужим флагом". Они планируют устроить взрыв на белорусской нефтебазе, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там отметили, что между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны.

"В настоящее время, как объект для теракта рассматривается — нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области неподалеку (2 км) белорусско-польской границы", — сказано в сообщении.

"Брестоблнефтепродукт" на карте

Как уточнили в ЦНС, планируется сбросить взрывчатку с беспилотника. По информации от белорусского подполья, аэроразведку предполагаемых объектов вели наемники ЧВК "Вагнера" в августе этого года.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории нашей страны. В то же время, такая провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки Украины в мире.

Напомним, в августе в СБУ сообщали, что были получены разведданные, свидетельствующие о подготовке оккупантами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Вероятно, огласка тогда не дала врагу осуществить задуманное.