У всьому звинуватять Україну: росія та Білорусь готують провокацію за 2 км від польського кордону (карта)

Подібна ідея вже була у ворога, але тоді не здійснилася

Спецслужби росії та Білорусі готують теракт "під чужим прапором". Вони планують влаштувати вибух на білоруській нафтобазі, щоби надалі звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Там зазначили, що між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленості провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

"Наразі як об’єкт для теракту розглядається — нафтобаза "Брестоблнафтопродукт" поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області неподалік (2 км) білорусько-польського кордону", — йдеться в повідомленні.

"Брестоблнафтопродукт" на карті

Як уточнили у ЦНС, планується скинути вибухівку з безпілотника. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели найманці ПВК "Вагнера" у серпні цього року.

У Центрі національного спротиву наголосили, що Сили оборони України діють виключно на території нашої країни. Водночас така провокація потрібна росіянам, щоб зменшити рівень підтримки України у світі.

Нагадаємо, у серпні в СБУ повідомляли, що було отримано розвіддані, які свідчать про підготовку окупантами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі. Ймовірно, розголос тоді не дав ворогові здійснити задумане.