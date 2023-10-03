Лукашенко підняв армію: у Мінську зробили тривожну заяву

У ході перевірки передбачається задіяння авіації

У Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності збройних сил. У ній візьме участь особовий склад, техніка та авіація.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РБ. Згідно з її заявою, перевірку розпочато за особистим наказом диктатора лукашенка.

Повідомляється, що в ході цих заходів заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях.

Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій Сухопутних військ.

"Перевірка носить комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військова та спеціальна техніка буде перевірена контрольними пробігами, в тому числі по пересіченій місцевості", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає моніторинговий паблік "Білоруський гаюн", вищевказана інформація може говорити про те, що до перевірки будуть залучені в першу чергу підрозділи Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ (СЗОК), до складу якої входять в т.ч. 19-та та 120-та механізовані бригади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні України та Білорусі пролунали вибухи.