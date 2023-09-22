"Мінська губернія": в рф випадково "приєднали" Білорусь

Російська спортивна організація чомусь вирішила захищати права білоруських спортсменів

Всеросійська федерація плавання (ВФП) назвала неприйнятними критерії Міжнародної федерації плавання (World Aquatics), яка допустила росіян та білорусів на міжнародні змагання із низкою умов.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба ВФП. Примітно, що ВФП у своїй заяві згадала і білоруських атлетів, через що у мережі почали жартувати про відсутність незалежності у РБ.

"Президія ВФП вважає неприйнятними "критерії участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях World Aquatics".

Члени Президії висловили повну підтримку позиції комісії спортсменів Олімпійського комітету росії (ОКР), яка була зроблена на розширеному засіданні 14 вересня 2023 року, "про необхідність повного скасування будь-яких рекомендацій дискримінаційного характеру та категорично неприйнятних параметрів допуску, включаючи підписання будь-якого роду політичних декларацій"

ВФП домагатиметься повного відновлення законних прав наших спортсменів для участі у змаганнях на єдиних умовах для спортсменів усіх країн відповідно до п.3 Конституції World Aquatics", – заявили у ВФП.

У мережі зазначили, що ВФП своєю заявою фактично "позбавило" Білорусь незалежності, адже у РБ є власна федерація плавання, яка повинна відповідати за своїх спортсменів. Один із користувачів назвав Білорусь "Мінською губернією".

Нагадаємо, у вересні World Aquatics допустила росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі, але лише в індивідуальних стартах – і не більше ніж по одному спортсмену на кожній дистанції. Організація також затвердила декларацію, в якій пропонує спортсменам позначити наявність контрактів із військовими відомствами та вказати, чи робилися висловлювання про війну в Україні, зокрема у соцмережах.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав допускати представників країн-агресорів на міжнародні турніри у нейтральному статусі та з низкою обмежень. Напередодні МОК закрив росії альтернативний шлях на Олімпійські ігри 2024 року.