Лукашенко поднял армию: в Минске сделали тревожное заявление

В ходе проверки предусматривается задействование авиаци

В Белоруси началась внезапная проверка готовности вооруженных сил. В ней примет участие личный состав, техника и авиация.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ. Согласно её заявлению, проверка начата по личному приказу диктатора лукашенко.

Сообщается, что в ходе данных мероприятий запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях.

Также в ходе проверки предусматривается задействование авиации в интересах поддержки действий Сухопутных войск.

"Проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности", — говорится в сообщении.

Как отмечает мониторинговый паблик "Беларуски гаюн" вышеуказанная информация может говорить о том, что к проверке будут привлечены в первую очередь подразделения Северо-Западного оперативного командования ВС РБ (СЗОК), в состав которой входят в т.ч. 19-я и 120-я механизированные бригады.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе Украины и Беларуси раздались взрывы.