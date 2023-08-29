На границе Украины и Беларуси раздались взрывы: это оказались не учения (фото)

Пострадавших в результате взрыва нет

На границе Украины и Беларуси раздался мощный взрыв. Виной тому стала природа.

Так, по данным издания "Украинская правда", которое ссылается на собственные источники в военных кругах и ответ ГПСУ, на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечно" сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М. Причиной этому, утверждается в материале, стал удар молнии.

"Произошел подрыв нескольких мин минно-взрывного заграждения, прикрывающего определенный участок украинско-белорусской границы. Пострадавших в результате взрыва нет", — говорят журналисты.

По словам собеседника УП, такое может случаться время от времени, поскольку Силы обороны надежно заминировали происки с РБ, чтобы сделать невозможным повторение наступления с этого направления. При этом отмечается, что на границе с Беларусью действуют ограничения на пребывание гражданских людей, поэтому минные устройства угрожают исключительно оккупантам.

В то же время мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" публикует фото с места событий, которые распространяют лукашенковские пропагандисты. Утверждается, что в результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как смерть пригожина повлияла на активность "Вагнера" в Беларуси.