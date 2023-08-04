У всьому звинуватять Україну: росія готує нову провокацію з "вагнерівцями", відоме місце

Правоохоронці розкрили чергові плани кремля

Служба безпеки України дізналася про плани росії щодо "вагнерівців" — країна-агресор хоче використати найманців ЧВК для залучення Білорусі до повномасштабної війни.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, відомством було отримано розвіддані, які свідчать про підготовку окупантами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

"За даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група з кадрових військових країн і співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців"", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця російська ДРГ може зробити провокацію на заводі під виглядом "українських диверсантів". У скоєному планують звинуватити Україну, щоб вкотре спробувати втягнути Білорусь у війну.

"Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця з росії, якого українські захисники взяли в полон на Запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні бранця", — додали в пресслужбі.

Також правоохоронці встановили, що раніше бранець брав участь у бойових діях на півдні України, а нещодавно він отримав вказівку передислокуватися до Білорусі як учасника приватної військової компанії "Вагнера".

На етапі зміни місця служби він отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ. У телефоні російського військового знайшли віддалене листування з іншими виконавцями, а також знімки об’єкта та іншу інформацію про цю операцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі ЗСУ розповіли про зміцнення північного кордону у зв’язку з перекиданням "вагнерівців" до Білорусі. Цей напрямок буде зміцнено різними вибуховими та невибуховими загородженнями.