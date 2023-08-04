Во всем обвинят Украину: россия готовит новую провокацию с "вагнеровцами", известно место

Правоохранители раскрыли очередные планы кремля

Служба безопасности Украины узнала о планах россии насчет "вагнеровцев" — страна-агрессор хочет использовать наемников ЧВК для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, ведомством были получены разведданные, свидетельствующие о подготовке оккупантами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

"По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных стран и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта российская ДРГ может устроить провокацию на заводе под видом "украинских диверсантов". В совершенном планируют обвинить Украину, чтобы в очередной раз попытаться втянуть Беларусь в войну.

"Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего из России, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении. Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника", — добавили в пресс-службе.

Также правоохранители установили, что ранее пленник участвовал в боевых действиях на юге Украины, а недавно он получил указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнера".

На этапе смены места службы он получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В телефоне российского военного нашли удаленную переписку с другими исполнителями, а также снимки объекта и другую информацию об этой операции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали об укреплении северной границы в связи с переброской "вагнеровцев" в Беларусь. Это направление будет укреплено разными взрывными и невзрывными заграждениями.